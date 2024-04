La serie tv di Fallout è canonica o no? Risponde Todd Howard di Bethesda

Come vi abbiamo spiegato nella nostra recensione della serie tv di Fallout, la produzione Amazon si è dimostrata una vera e propria sorpresa che rende onore ai videogiochi omonimi targati Bethesda, imperdibile per tutti gli appassionati dell'iconico franchise Action/RPG.

Un dubbio però è lecito porselo: la serie tv di Fallout è canonica all'interno dell'universo narrativo dei videogiochi, oppure no? A dare una risposta ci pensa Todd Howard, director ed executive producer di Bethesda. E sì, gli eventi narrati nell'opera televisiva sono da considerarsi canonici, temporalmente collocati nel 2296 e dunque dopo tutti i giochi della serie videoludica. La produzione Amazon ha inoltre vari collegamenti e riferimenti ai primi giochi del franchise che attireranno l'attenzione dei fan di lunga data.

"Consideriamo quanto avviene nella serie tv come canonico", ha detto Howard in un'intervista con Vanity Fair aggiungendo che "è grandioso quando qualcun altro prende il tuo lavoro e lo trasporta in un'altra realtà". Graham Wagner, uno degli showrunner della serie tv, lo sottolinea ulteriormente: "Si tratta di una nuova storia che, più o meno, si svolge dopo gli eventi che abbiamo visto nei giochi".

Se dunque siete appassionati di Fallout e non volete perdervi nessun dettaglio del suo universo narrativo, allora la produzione televisiva va recuperata al più presto. E già che ci siamo, ecco qual è il miglior Fallout di sempre, partendo dal meno riuscito ed arrivando al più bello.

EA SPORTS FC 24 Standard Edition Switch è uno dei più venduti oggi su