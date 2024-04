Nella serie TV di Fallout c'è un errore di continuità che non piace ai fan di New Vegas

La strepitosa serie TV di Fallout targata Amazon sta appassionando milioni di spettatori in tutto il mondo, ma nonostante la cura per i dettagli e la poderosa messa in scena è riuscita a far storcere il naso ai fan dei videogiochi che tengono particolarmente alla cronologia interna della saga.

L'era post-atomica di Fallout comincia nel 2077, anno in cui le bombe atomiche si abbattono sulla Terra cambiandone per sempre il volto. Dal punto di vista cronologico, dopo il fallout nucleare va ad innestarsi Fallout 76, ambientato nel 2012, e a seguire tutti gli altri giochi della serie fino ad arrivare alla serie televisiva di Fallout, che si svolge dopo tutti gli eventi narrati precedentemente. Confusi? Allora consultate questa comoda timeline:

2077 - Esplosione delle testate nucleari

2102 - Fallout 76

2161 - Fallout 1

2197 - Fallout Tactics

2241 - Fallout 2

2277 - Fallout 3

2281 - Fallout: New Vegas

2287 - Fallout 4

2296 - Fallout Serie TV

La serie TV di Fallout è a tutti gli effetti canonica, quindi merita di trovarsi nella cronologia ufficiale. Peccato che abbia commesso un piccolo pasticcio andando in conflitto con Fallout: New Vegas. L'errore di continuità che ha indispettito i fan del gioco sviluppato da Obsidian si trova nel sesto episodio della serie, quando viene affermato che Shady Sands, la capitale della New California Republic, è stata distrutta da una testata nucleare nel 2277, evento che ha anche portato alla dissoluzione dell'esercito e alla frammentazione dei pochi cittadini sopravvissuti. Peccato che nella lore di New Vegas, ambientato quattro anni dopo (nel 2181), non c'è nulla che lasci intendere che ciò sia effettivamente accaduto.

Si tratta di una questione piuttosto importante, anche perché in New Vegas viene raccontato che nel 2277 la New California Republic ha combattuto nel pieno delle sue forze nella Prima Battaglia della Diga di Hoover contro la Legione di Caeser. Come ha fatto a combattere una battaglia tanto importante se, come raccontato nello show TV, la sua capitale e il suo esercito sono stati distrutti in quello stesso anno? Certo, di potrebbe obiettare che tra i due eventi ci sia una differenza di appena qualche mese, ma allora perché in New Vegas, ambientato quattro anni dopo, non c'è nessun riferimento ad un evento tanto importante?

L'errore di continuità è evidente e i fan sono in cerca di spiegazioni, alcuni anche in maniera forse un po' troppo animata. Chissà come e se verrà risolta la questione da Bethesda.

Playstation 5 Console Edizione Standard Slim è uno dei più venduti oggi su