La serie tv di Fallout fa bene a Fallout Shelter: i ricavi schizzano alle stelle

Il grande successo della serie tv di Fallout sta dando nuova linfa vitale al celebre franchise targato Bethesda, al punto che persino il gestionale free-to-play Fallout Shelter ne sta traendo grandi vantaggi: lo spin-off ha infatti visto schizzare in alto i suoi ricavi giornalieri.

Come riportato dal portale Games Industry, prima dell'esordio dello show televisivo, avvenuto lo scorso 10 aprile, i ricavi quotidiani registrati da Fallout Shelter si mantenevano attorno i 20.000 dollari, se non qualcosa di meno. La situazione è poi cambiata non appena Fallout è sbarcato su Amazon Prime Video, con il gestionale che ha visto quadruplicare i propri risultati negli ultimi giorni, toccando quota 80.000 dollari in ricavi nella giornata del 13 aprile.

Anche i download quotidiani del gioco hanno visto un'impennata verso l'alto, passando da 20.000 a 60.000 nel giro di tre giorni. Ancora più nello specifico, già 24 ore dopo l'uscita della serie tv si è registrata una crescita dei download pari al 20%, con Fallout Shelter che ha raggiunto in questo modo la settima posizione tra i giochi gratis più scaricati su dispositivi iOS negli Stati Uniti, il miglior risultato ottenuto dal giugno del 2018.

Considerato che Fallout Shelter è stato pubblicato per la prima volta a giugno 2015, i numeri ottenuti nell'ultimissimo periodo sono notevoli per il free-to-play di Bethesda, ad ulteriore prova della grande spinta che l'opera tv sta dando a tutto il brand.

