La serie TV di Harry Potter potrebbe portare al lancio di nuovi videogiochi?

Per dieci anni consecutivi, la gente vedrà Harry Potter su HBO: con queste parole è stata annunciata la serie TV di Harry Potter che vedrà J.K. Rowling nel ruolo di produttrice esecutiva. Una notizia che potrebbe avere risvolti positivi anche per noi videogiocatori.

La speranza di molti "Potterheads" è quella di poter assistere al lancio di nuovi videogiochi di Harry Potter durante gli anni della messa in onda della serie televisiva, secondo alcuni rumor il progetto sarebbe articolato in sette stagioni, ognuna dedicata ad un libro della saga.

D'accordo, a febbraio WB Games ha pubblicato Hogwarts Legacy con grande successo di pubblico e critica e un sequel sembra praticamente certo, tuttavia in questo caso parliamo di un videogioco ambientato nel Mondo Magico e non di un videogioco di Harry Potter. Secondo alcuni rumor, tra l'altro, HBO sarebbe al lavoro anche sulla serie TV di Hogwarts Legacy, ma in questo caso non sono giunte conferme dirette in merito.

Chissà dunque che Warner non possa approfittare della serie televisiva per pubblicare nuovi videogiochi dell'amato maghetto, si tratta di una speranza, è vero, e non ci sono indizi in merito, ma una serie TV di così grande richiamo potrebbe essere supportato da merchandising di vario tipo e altre opere crossmediali come fumetti, graphic novel o perché, proprio videogiochi...

E sempre restando in casa HBO, il successo di The Last of Us ha spinto le vendite dei videogiochi e non a caso Sony si è fatta trovare pronta pubblicando The Last of Us Parte 1 su PS5 e PC. Uno scenario che potrebbe ripetersi anche con Harry Potter? In attesa di saperne di più, ecco quali sono i migliori videogiochi di Harry Potter secondo noi.