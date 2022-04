Che fine ha fatto la serie videogiochi Ridge Racer?

Era il 1993 quando le sale arcade di tutto il mondo accolsero le nuove schede System 22, una rivoluzione introdotta da Namco insieme ai cabinati di Ridge Racer. Il gioco di corse ebbe un successo enorme, grazie anche alla conversione realizzata per PlayStation. A quasi trent’anni da quel debutto memorabile, che fine ha fatto l’IP in questione?

Al momento, tralasciando i rumor emersi a inizio 2018 che indicavano Ridge Racer 8 in arrivo su Nintendo Switch, non esiste alcun tipo di conferma ufficiale riguardo a un possibile ritorno della serie. Il nuovo titolo, che fra vari spin-off e versioni uscite su più piattaforme rappresenterebbe la ventiduesima iterazione del franchise, risulta perciò scomparso da oltre quattro anni. Un destino che purtroppo, almeno per il momento, ricorda quanto accadde con la versione PC del primo gioco, sviluppata in sordina ed abbandonata senza arrivare al lancio.

