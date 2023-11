Quale serie di videogiochi ti ha stancato e vorresti veder finire?

Ci sono serie videoludiche talmente popolari da andare avanti per anni, se non addirittura decenni. Magari nel corso del tempo si sono costantemente rinnovate per restare al passo con il mercato, altre ancora invece sono rimaste fedeli a loro stesse, ma in ogni caso rimangono una certezza dell'industria. Ma forse è un po' troppo?

Dopo tanti anni il rischio per qualunque brand è quello di andare incontro ad una saturazione che potrebbe non essere ben accolta da tutti i fan, indipendentemente dalla qualità dei suoi singoli giochi. Si pensi ad esempio ad Assassin's Creed che va avanti da 15 anni: la serie Ubisoft è spesso al centro dei dibattiti degli appassionati, tra chi è felice della recente svolta Action/RPG e chi invece sostiene che forse sarebbe il caso di metterla in pausa.

Anche un franchise come Resident Evil è da quasi tre decenni uno dei più ricorrenti nel panorama videoludico, con una produzione praticamente continua di giochi. La qualità in verità continua a non mancare (basti leggere ad esempio la nostra recensione di Resident Evil 4 Remake), ma magari più di un giocatore a questo punto vorrebbe che Capcom concentrasse le sue risorse su altre IP. Altri nomi storici, invece, non se la sono passata benissimo negli ultimi anni: si pensi ad esempio ad Halo Infinite, il cui supporto post-lancio non sempre ben studiato ha causato non pochi malumori tra i fan, o a Call of Duty Modern Warfare III che per critica e pubblico è apparso lontano dai migliori giochi della famosa serie Activision.

Dal canto suo Nintendo continua a puntare con grandissimo successo su Mario e Zelda: i loro ultimi esponenti, Super Mario Bros. Wonder e The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, sono stati accolti con grande entusiasmo dalla stampa e dai fan, eppure la Grande N sembra così tanto concentrata su questi nomi da aver parcheggiato nelle retrovie tante altre serie che stanno ancora aspettando il rilancio.

Ma quelli citati sono soltanto alcuni nomi presi a caso da un elenco che potenzialmente è sconfinato. Insomma, tutto questo per dire che ad un certo punto, per quanto belli o meno possano essere gli ultimi giochi, una serie rischia di diventare insopportabile agli occhi di uno o più giocatori a causa della sua continua esposizione e del troppo focus prioritario che le viene dato. Magari voi avete proprio queste sensazioni nei confronti di un nome in particolare, per cui fateci sapere: quale serie vorreste veder finire quanto prima?