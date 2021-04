Quali sono le serie di videogiochi più vendute di sempre?

La scorsa settimana, la serie di Call of Duty ha raggiunto un altro importante risultato, superando quota 400 milioni di copie vendute in tutto il mondo fin dal 2003, anno in cui è avvenuto il suo debutto ufficiale con il primo capitolo ambientato nella Seconda Guerra Mondiale.

Eppure, nonostante i numeri incredibili, quello di Call of Duty non è il franchise di maggior successo della storia. Davanti a lui ce ne sono ben due, nati molto tempo prima della serie bellica di Activision. Il più venduto di sempre è il franchise di Mario, che troneggia con oltre 680 milioni di copie piazzate in tutto il mondo, seguito subito dopo da Tetris, con 495 milioni.

Classifica delle serie più vendute di sempre

Mario - 680,83 milioni Tetris - 495 milioni Call of Duty - 400 milioni Pokémon - 368 milioni FIFA - 325 milioni GTA - 320 milioni Minecraft - 200 milioni The Sims - 200 milioni Final Fantasy - 159 milioni

Nel resto della lista, come potete vedere, figurano i "soliti noti", ossia quei franchise che da anni occupano le posizioni più alte delle classifiche di tutto il mondo, come FIFA, Minecraft, Pokémon e Grand Theft Auto: il solo GTA 5 ha venduto ben 140 milioni di copie!