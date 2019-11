La serie Yakuza arriva su Xbox One e Game Pass nel 2020!

Durante l'X019 di Londra Microsoft e SEGA hanno annunciato che la serie Yakuza farà il suo debutto su Xbox One nei primi mesi del 2020 con tre giochi della serie pronti a uscire su Xbox Game Pass.

Nello specifico SEGA pubblicherà Yakuza Zero, Yakuza Kiwami e Yakuza Kiwami 2 su Xbox One e Game Pass all'inizio del prossimo anno, al momento non è chiaro se i tre giochi usciranno insieme o se avranno date di lancio separate, anche se questa sembra essere l'ipotesi più probabile.

Non sono stati annunciati eventuali contenuti extra, è stato però confermato che i tre giochi godranno di migliorie tecniche e ottimizzazioni specifiche per Xbox One X. Per la prima volta la serie Yakuza, da sempre legata al mondo PlayStation e solo di recente giunta su PC, arriva su Xbox dopo essere stata richiesta a gran voce dalla community internazionale.