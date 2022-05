La serie Yakuza ha venduto 2,9 milioni di copie in un anno: ottimo Lost Judgment

Un tempo considerata di nicchia, anche dai suoi stessi creatori che per tanto tempo si sono mostrati reticenti nel portarla in Occidente, la serie Yakuza ha fatto registrare una grandissima performance nel corso dell'ultimo anno fiscale.

È giunto il momento di tirare le somme anche per SEGA Sammy, che non ha fatto aspettare i propri investitori pubblicando il prospetto finanziario relativo all'anno fiscale 2022, lasso di tempo compreso tra il primo aprile 2021 e il 31 marzo 2022. La compagnia giapponese ha annunciato un sostanziale aumento delle vendite e dei profitti netti rispetto all'anno fiscale precedente, citando in particolar modo la ripresa dei settori pachislot e pachinko, e le ottime performance dei videogiochi tradizionali.

A tal proposito, sono stati accesi i riflettori sul franchise di Yakuza, che nell'ultimo anno ha piazzato ben 2,9 milioni di copie in tutto il mondo. A contribuire in maniera importante al raggiungimento del risultato è stato Lost Judgment (la serie Judgment rappresenta uno spin-off di Yakuza, ndr), lanciato in contemporanea mondiale su PS4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC nel settembre dello scorso anno. In futuro le cose potrebbero andare altrettanto bene: da qualche tempo si sente profumo di annuncio di Yakuza 8...