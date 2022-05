Serious Fun Football: il rivale calcistico di FIFA, eFootball e UFL alla prova

Il mercato dei giochi di calcio si fa sempre più affollato. Oltre ad eFootball, FIFA e UFL, scende in campo anche Serious Fun Football. Abbiamo provato la demo, eccovi le nostre impressioni sulla nuova "fatica pallonara" ideata da Kamil Wiech!

Il nuovo videogioco di calcio in sviluppo presso le fucine digitali di KW-SFF si caratterizza dalle esperienze sportive concorrenti per la grafica cartoonesca adottata nella ricostruzione quasi caricaturale degli atleti, soprattutto, per l'utilizzo di un evoluto motore fisico deputato alla gestione dei movimenti della palla.

L'engine fisico del controllo palla contrivuisce a restituire una sensazione realistica al movimento dei calciatori, ciascuno dei quali è contrattistinto da un proprio set di abilità, con attributi unici da padroneggiare in partite singleplayer e multiplayer. Nella versione finale del titolo troverà spazio anche una Campagna principale che darà accesso a Monete ingame da spendere per sbloccare nuovi kit, stadi e potenziamenti per il proprio alter-ego.

Volete saperne di più su questa nuova esperienza calcistica? Dopo aver ammirato il video che campeggia a inizio articolo, restate sulle pagine di Everyeye.it per leggere l'anteprima di Serious Fun Football a firma di Francesco Santin, con tante riflessioni e analisi sui contenuti e sulle dinamiche di gameplay offerte dalla Demo del nuovo titolo sportivo di KW-SFF destinato ad approdare su PC (Steam) nel corso del mese di giugno.