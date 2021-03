Serious Sam 2: a 15 anni dal debutto arriva a sorpresa una nuova patch su Steam

Era l'ormai lontano ottobre 2005 quando Serious Sam 2, secondo capitolo della frenetica serie FPS sviluppata da Croteam, faceva il suo esordio sul mercato. Adesso, per celebrare il ventesimo anniversario della serie, il team croato ha messo a disposizione una nuova patch per il suo celebre titolo.

Come riportato anche sulla pagina Steam dedicata al gioco, si tratta di un aggiornamento assai corposo che, oltre a varie migliorie generali per l'esperienza di gioco complessiva, aggiunge anche diversi contenuti inediti. Anzitutto vengono aggiunte 12 mappe multiplayer mai rese disponibili in precedenza, oltre a una nuova arma, la BeamGun originariamente esclusa dal titolo completo, modellata sulle fattezze della Ghostbuster a sua volta tagliata dal primo capitolo. Adesso Sam può godere anche di diverse nuove abilità, come uno scatto più veloce, il Rocket Jump e la possibilità di impugnare contemporaneamente su entrambe le mani ogni arma del gioco. Viene inoltre aggiunto un nuovo radar che permette di avere una visuale più chiara sulla posizione di obiettivi, NPC e nemici. Niente male se consideriamo che Serious Sam 2 ha ormai più di 15 anni sulle spalle.

Tornando invece all'attualità, il più recente episodio della serie è Serious Sam 4, al momento disponibile solo su PC e Google Stadia. In attesa di scoprire quando saranno disponibili le confermate edizioni PS4 e Xbox One, potete leggere la nostra recensione di Serious Sam 4.