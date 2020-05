Serious Sam 4 arriverà anche su PS4 e Xbox One, ma molto dopo PC e Google Stadia

Decisamente a sorpresa, la software house di Croteam ha pubblicato un nuovo trailer di Serious Sam 4, con il quale è stata confermata la pubblicazione del gioco nel corso dell'agosto 2020.

Tale finestra di lancio, tuttavia, riguarda esclusivamente le versioni PC e Google Stadia dello sparatutto in prima persona. Sarà invece differente il destino riservato alle versioni PlayStation 4 e Xbox One di Serious Sam 4, annunciate ormai da diversi anni.

A rivelarlo è la redazione di Kotaku, che ha recentemente avuto modo di contattare il team di Devolver Digital, Publisher dell'FPS della software house croata. Secondo quanto riportato, infatti, quest'ultimo ha confermato che "Il gioco è ancora destinato ad arrivare su Xbox One e PlayStation 4, dopo che il periodo di esclusività su Google Stadia sarà terminato". Nel dettaglio, prosegue Kotaku, questo significa che le versioni per console Sony e Microsoft di Serious Sam 4 non vedranno la luce prima del 2021. Si prospetta dunque un periodo di attesa relativamente lungo per i possessori di PS4 e Xbox One in attesa del gioco.



In attesa di eventuali ulteriori delucidazioni in merito alle tempistiche di lancio, ricordiamo che sono stati pubblicati ben cinque video dedicati ad armi, nemici e combattimenti in Serious Sam 4.