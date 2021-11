Serious Sam 4 in arrivo su PlayStation 5? Il gioco è stato valutato in Germania

Serious Sam 4 è stato pubblicato nel settembre 2020 su PC e Google Stadia, Croteam non ha mai annunciato l'arrivo del gioco su console ma effettivamente sembra solo questione di tempo prima che il titolo faccia la sua comparsa su PlayStation e Xbox.

A darci un piccolo indizio in questo senso è USK, l'ente tedesco che si occupa di valutare i videogiochi in arrivo nel paese: l'agenzia ha inserito nel proprio database Serious Sam 4 per PlayStation 5, versione mai annunciata ufficialmente da sviluppatori e publisher.

Con ogni probabilità dunque Serious Sam 4 si prepara ad arrivare su PS5 e presumibilmente anche su PS4, Xbox One e Xbox Series X/S, anche se come detto mancano conferme ufficiali in merito. Il gioco di Croteam è stato accolto tiepidamente da pubblico e critica e le vendite non sembrano essere state particolarmente elevate tuttavia il team di sviluppo ha più volte confermato che Serious Sam non è morto e altri giochi della saga arriveranno nel prossimo futuro.

Per saperne di più vi rimandiamo alla recensione di Serious Sam 4, dove si parla di un comparto tecnico non all'altezza delle aspettative e piuttosto datato, oltre che di un gameplay particolarmente old school non sempre rifinito e perfettamente a fuoco.