Serious Sam 4 disponibile da oggi su PS5 e Xbox Series X|S, anche su Xbox Game Pass

L'annuncio di Serious Sam 4 per PS5 e Xbox Series X|S era già nell'aria dopo la classificazione di una rating board tedesca, ed ecco ora giungere la conferma ufficiale da parte di Devolver Digital: l'irriverente shooter di Croteam arriva sulle console di nuova generazione, ed è disponibile già da oggi stesso.

Il gioco può essere acquistato nelle versioni PlaStation 5 e Xbox Series X|S tramite il Serious Sam 4 Launch Bundle, disponibile a 39,99 dollari e al cui interno è compresa la Serious Sam Collection (e quindi tutti i contenuti di Serious Sam HD: The First Encounter, Serious Sam HD: The Second Encounter e Serious Sam 3: BFE, incluse le espansioni "The Legend of the Beast" e "Jewel of the Nile"). In alternativa, Serious Sam 4 è accessibile gratuitamente se siete iscritti a Xbox Game Pass, sia su console che su PC.

Come da tradizione della serie, Serious Sam 4 propone un'esperienza di gioco adrenalinica e sopra le righe, con il nostro intrepido Sam che sarà ancora una volta impegnato a respingere la minaccia aliena a suon di esplosioni e battute sempre pronte. Per approfondire tutti gli altri dettagli riguardanti lo shooter old school di Croteam, vi rimandiamo alla nostra Recensione di Serious Sam 4, ora disponibile su PC, Google Stadia, PS5 e Xbox Series X|S.