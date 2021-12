Serious Sam 4: espansione in arrivo? Indizi dal nuovo teaser 'glaciale'

Con il sipario ormai calato sui The Game Awards 2021, quei mattacchioni di Devolver Digital trovano il tempo di pubblicare nel weekend il teaser "glaciale" di quella che, supponiamo, sarà la prossima espansione di Serious Sam 4 per PC, PS5 e Xbox Series X/S.

Nel trailer, opportunamente rimbalzato sui social dagli sviluppatori di Croteam, è possibile ammirare un banco di iceberg, uno scenario innevato e le coste di una regione non meglio specificata, con una voce che invita gli emuli di Sam a "scaldarsi prendendo a calci in cu*o" tutti i mostri alieni che oseranno importunare ancora una volta l'iconico eroe di questa serie sparatutto vecchia scuola.

Il filmato si chiude con la rielaborazione in chiave glaciale del logo di Serious Sam 4, da qui l'ipotesi della community sull'annuncio imminente di un'espansione che possa ampliare la rosa di scenari e di missioni della campagna principale dell'ultimo capitolo dell'FPS di Croteam.

Speriamo quindi di ricevere al più presto un chiarimento da parte di Devolver Digital. Intanto, ricordiamo a chi ci segue che Serious Sam 4 è arrivato su PS5 e Xbox Series X/S il 7 dicembre scorso, contestualmente all'approdo del titolo nel catalogo dei giochi fruibili "gratis" dagli abbonati a Xbox Game Pass.