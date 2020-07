Serious Sam 4, il nuovo trailer annuncia la finestra di lancio su PC e Stadia

Devolver Digital ha pubblicato un nuovo cattivissimo video di Serious Sam 4 Planet Badass, titolo che segna il ritorno della celebre serie shooter dopo qualche anno di assenza dagli schermi.

Ecco la sinossi ufficiale di Planet Badass:"L'umanità è sotto assedio mentre l'intera forza delle orde di Mental si diffonde in tutto il mondo, devastando ciò che rimane di una civiltà distrutta e sconfitta. L'ultima resistenza rimasta all'invasione è la Earth Defence Force, guidata da Sam "Serious" Stone e la sua squadra pesantemente armata di commando disadattati. Croteam ritorna con un prequel ad alta potenza per la serie Serious Sam, portando il caos a livelli senza precedenti. La classica formula di Serious Sam è stata rinnovata includendo un inarrestabile arsenale contro un numero inimmaginabile di nemici, richiedendo ai giocatori di sviarsi in cerchi e di lanciarsi indietro a situazioni impossibili."

Serious Sam 4 è atteso su PC (via Steam) e Google Stadia ad agosto 2020, il gioco uscirà anche su PlayStation 4 e Xbox One, attualmente però le versioni per console non hanno una finestra di lancio, restiamo dunque in attesa di saperne di più. Non è chiaro se Planet Badass arriverà anche su PlayStation 5 e Xbox Series X, nessuna conferma è giunta da parte del publisher.