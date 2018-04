Serious Sam 4 Planet Badass sarà mostrato all'E3, pubblicato il primo teaser

A sorpresa, Devolver Digital e Croteam hanno pubblicato il teaser trailer di Serious Sam 4 Planet Badass, nuovo episodio della serie in fase di sviluppo sin dal 2013 ma mai mostrato ufficialmente fino ad oggi.

Purtroppo non ci sono molti dettagli in merito, Devolver Digital si è limitata a dichiarare che "Serious Sam 4 Planet Badass porterà il gameplay caratteristiche di Serious Sam su una scala ancora più brutale e senza nemmeno un livello ambientato nel deserto.."

Il publisher conferma poi che Serious Sam 4 Planet Badass farà il suo debutto in società all'E3 2018, dove probabilmente sarà disponibile anche una versione giocabile. Nessuna conferma sulle piattaforme supportate anche se probabilmente il gioco uscirà su PC, PlayStation 4 e Xbox One.