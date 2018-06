Serious Sam 4 Planet Badass si mostra nei primi screenshot ufficiali

Sappiamo che Devolver Digital presenterà Serious Sam 4 Planet Badass all'E3, oggi però arrivano le prime immagini ufficiali del gioco, pubblicate sulla pagina Steam aperta evidentemente (forse per errore) in anticipo sui tempi.

Nel momento in cui scriviamo, la pagina non riporta particolari dettagli, limitandosi a segnalare come "Serious Sam è pronto al ritorno! Sviluppato dai veterani di Croteam, Planet Badass ti porterà in un nuovo universo dove non mancheranno adrenalinici scontri e battute al vetriolo, in pieno stile Serious Sam", inoltre vengono pubblicate le prime immagini, che trovate in calce alla notizia.

Serious Sam 4 Planet Badass viene indicato come TBA, la data di uscita potrebbe essere annunciata durante la conferenza Devolver Digital in programma lunedì 11 giugno alle 05:00 del mattino, ora italiana. In questa occasione potremo scoprire probabilmente anche le piattaforme di destinazione, non ancora annunciate (PC escluso, ovviamente).