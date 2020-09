Serious Sam 4, la Recensione tra caos e shooter vecchia scuola: il verdetto finale in video!

Un nuovo rappresentante degli shooter vecchia scuola si è affacciato sul mercato videoludico, portando con sé una notevole carica di caos e follia, come da tradizione per la serie.

La saga di Serious Sam ha infatti proseguito la propria avanzata con un nuovo capitolo inedito, approdato di recente su PC e Google Stadia. Serious Sam 4, a dispetto del numero indicato nel titolo, si presenta in verità come un prequel del capostipite del franchise. Sviluppato da Croteam ed edito da Devolver Digital, lo sparatutto in prima persona è stato presentato per la prima volta al pubblico nell'aprile del 2018, con il titolo di Serious Sam 4: Planet Badass.

Ancora una volta nei panni di Sam "Serious" Stone, il giocatore è invitato a fronteggiare la minaccia rappresentata dalle orde di Mental che dilagano sul pianeta Terra. Tra azione a tutto spiano e una narrazione fieramente sopra le righe, Sam Serious 4 è stato analizzato dal nostro Alessandro Bruni, pronto a raccontare tutte le proprie impressioni nella sua recensione di Serious Sam 4. Per scoprire tutti i dettagli e il verdetto finale di Everyeye sulla produzione, potete visionare la Video Recensione dedicata, disponibile in apertura a questa news e sul Canale YouTube di Everyeye. Vi auguriamo una buona visione!



In chiusura, ricordiamo che in futuro Serious Sam 4 arriverà anche su console.