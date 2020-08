Serious Sam 4 semina distruzione nel Vaticano a bordo di un enorme mech

Il palcoscenico digitale del Future Game Show ha ospitato anche una nuova comparsata del buon Sam "Serious" Stone, che dopo tanti anni non si è ancora stancato di trucidare demoni con tonnellate di piombo e si appresta a ritornare in Serious Sam 4: Planet Badass.

Il nuovo gioco di Croteam sarebbe dovuto uscire su PC e Google Stadia in questi giorni di agosto, ma all'inizio del mese è stato rinviato al 24 settembre. L'attesa aggiuntiva, per nostra fortuna, non è per nulla eccessiva, e oggi abbiamo anche potuto consolarci guardando un nuovo video gameplay con protagonista una simpatica vecchietta, che fornisce a Sam le indicazioni per raggiungere la Città del Vaticano... a bordo di un enorme mech pilotabile! Grazie al filmato, quindi, abbiamo anche potuto farci un'idea su come ci si sente a spappolare demoni a bordo di un gigante d'acciaio, in attesa di poterlo finalmente manovrare in prima persona.

Trovate il trailer in 4K in apertura di notizia. Se volete saperne di più sul progetto, vi consigliamo di leggere l'anteprima di Serious Sam 4: Planet Badass curata dal nostro Gabriele Carollo.