Serious Sam 4: specifiche PC e chiarimenti sull'abbandono del sottotitolo 'Planet Badass'

Con ancora negli occhi le improbabili scene della papamobile di Serious Sam 4 che semina distruzione in Vaticano, il team Croteam ci riporta nell'universo sparatutto della loro serie per annunciare le specifiche PC definitive di Serious Sam 4 e spiegare il motivo dell'abbandono del sottotitolo "Planet Badass".

In uno scambio di email con la redazione di Kotaku, il responsabile delle comunicazioni di Croteam, Daniel Lucic, ha dichiarato che "intendiamo localizzare Serious Sam 4 in più lingue, ma nelle discussioni che abbiamo avuto con i team responsabili delle diverse localizzazioni abbiamo concluso che la traduzione del termine 'Planet Badass' sarebbe stata impossibile. Si trattava di un gioco di parole, e come ogni buon gioco di parole può essere apprezzato solo se viene pronunciato nella sua forma originale".

Chiarito questo curioso (ma pur sempre importante) aspetto del marketing e della strategia comunicativa di Crotem per il lancio di Serious Sam 4, gli sviluppatori di Zagabria hanno diramato la doppia lista con le Specifiche Minime e Raccomandate dell'ormai ex Planet Badass:

Serious Sam 4 - Requisiti Minimi

Sistema Operativo: Windows 10 a 64-bit (aggiornato alla versione 1809/1903)

CPU: Intel or AMD con almeno 4 core @ 2,5 GHz

Memoria RAM: 8 GB

GPU: NVIDIA GeForce 780/970/1050 o AMD Radeon 7950/280/470

VRAM della GPU: 3 GB

Serious Sam 4 - Requisiti Raccomandati

Sistema Operativo: Windows 10 a 64-bit (aggiornato alla versione 1909)

CPU: Intel or AMD con almeno 8 core @ 3,3 GHz

Memoria RAM: 16 GB

GPU: NVIDIA GeForce 1080/2060 o AMD Radeon Vega64/5700

VRAM della GPU: 8 GB

Il team di Croteam specifica che i Requisiti Minimi e Raccomandati si riferiscono alle configurazioni PC necessarie per fruire il titolo alle risoluzioni "target" rispettivamente di 720p e di 1080p, in entrambi i casi con framerate di 30fps: chi desidera spingersi oltre con risoluzioni 4K e superiori, o con framerate più elevati, dovrà necessariamente possedere un hardware più performante di quello indicato. In conseguenza dell'ultimo rinvio, l'uscita di Serious Sam 4 è adesso prevista per il 24 settembre su PC e Google Stadia.