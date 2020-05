Serious Sam 4 torna in azione: armi, nemici, combattimenti e musiche esplodono in video

In seguito ad un annuncio risalente addirittura al 2016 e con le ultime notizie consistenti in immagini ufficiali di Serious Sam 4 pubblicate nel 2018, i fan della saga avevano ormai perso le speranze di veder tornare il franchise in azione.

Ma, al contrario, con un annuncio giunto decisamente a sorpresa, gli sviluppatori di Croteam hanno scelto il mese di maggio 2020 per pubblicare un nuovo trailer di Serious Sam 4 ed annunciarne infine la finestra di lancio prevista. La pubblicazione, attesa su PC e Google Stadia, è infatti ora prevista per il mese di agosto: manca ancora la data specifica.

Oltre alla conferma che il gioco, nonostante l'identificazione come quarto capitolo, sarà a tutti gli effetti un prequel della serie FPS, giungono dagli autori moltissimi dettagli su molteplici aspetti di Serious Sam 4. Per presentarli al pubblico nella loro forma migliore, Croteam ha confezionato una serie di video tematici, che potete visionare direttamente in apertura e in calce a questa news. Ciascuno di essi approfondisce le meccaniche che caratterizzeranno armi, nemici e combattimenti dello sparatutto in prima persona, ma non solo. Spazio è infatti stato riservato anche alle adrenaliniche musiche che andranno a comporre la colonna sonora, mentre anche il Legion System compare da protagonista nei filmati.



Cosa ve ne pare, siete felici del ritorno del brand e della conferma dell'imminente arrivo di Serious Sam 4?