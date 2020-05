Serious Sam 4 è tornato: annunciata la finestra di lancio con un nuovo trailer

È da un bel po' di tempo che non sentivamo parlare di Serious Sam 4, ma per fortuna la sua assenza dalle scene è finalmente terminata. Il gioco ha perso il suo sottotitolo (Planet Badass), ma l'anima del franchise è rimasta intatta e ha pure guadagnato una finestra di lancio!

Quest'oggi Croteam ha interrotto il silenzio per annunciare che Serious Sam 4 verrà lanciato su Steam e Google Stadia nel corso del mese di agosto. Lo studio di sviluppo promette un azione dirompente con migliaia di nemici a schermo, tra i quali figureranno abomini di vecchia conoscenza, come i Kleer e i Kamikaze Senza Testa, e creature completamente nuove, tra cui i Belcher e i Processed. La campagna, che fungerà da prequel per gli altri episodi della serie, potrà essere anche affrontata in compagnia di altre tre amici in cooperativa online.

Serious Sam 4 è già disponibile al preordine su Steam in edizione Standard (33,99 euro) e in edizione Deluxe Digitale (41,99 euro). Quest'ultima, oltre al gioco base, offrirà la skin arma esclusiva Tommy Gun Classico, la colonna sonora originale composta ed arrangiata da Damjan Mravunac nei formati .mp3 e lossless, e un artbook digitale ricco di concept art e modelli renderizzati. Il preordine di entrambe le edizioni prevede la skin arma classica della Tommy Gun. I requisiti di sistema non sono stati rivelati, mentre al momento nella lista delle lingue l'italiano risulta essere assente (c'è solo l'inglese).