Serious Sam 5 in arrivo questo mese? Teaser da Devolver Digital!

Il team di casa Devolver Digital aveva stuzzicato la curiosità dei fan della serie con un bizzarro teaser a tema Serious Sam già nel corso del mese di dicembre.

Nell'immediato, la community aveva pensato ad un DLC in arrivo entro i lidi di Serious Sam 4, ma sembra che tale previsione sia destinata a rivelarsi errata. Come potete verificare direttamente in calce a questa news, infatti, Devolver Digital ha ora aggiunto un ulteriore pezzo del puzzle alla vicenda.



Dal proprio account Twitter ufficiale, il publisher (che nel solo 2021 ha portato sul mercato videoludico Death's Door, Inscryption e Loop Hero) domanda infatti al pubblico come reagirebbe se dovesse esserci l'annuncio di un nuovo gioco di Serious Sam la prossima settimana, con tanto di pubblicazione a sorpresa nel corso del gennaio 2022. Al tutto, si correda un nuovo teaser trailer, che trovate in apertura a questa news. A condividere il messaggio ci ha pensato anche Croteam, con gli autori di Serious Sam 4 che sembrano dunque essersi fatti carico anche di questo misterioso nuovo gioco: che possa già trattarsi di un Serious Sam 5?

In attesa di saperne di più sul futuro di Serious Sam, vi segnaliamo che sulle pagine di Everyeye è disponibile una ricca intervista a Devolver Digital, nella quale il publisher ci racconta i dietro le quinte dello sviluppo Indie, ovviamente con il suo stile inconfondibile!