Serious Sam: il co-fondatore di Croteam lascia la compagnia ed entra in Google Stadia

Dalle pagine dei suoi profili social e di LinkedIn, Alen Ladavac annuncia di aver lasciato l'incarico di Chief Technology Officer di Croteam per poter scrivere una nuova pagina della sua carriera professionale tra le fila del team di Google incaricato di dare forma al progetto di Stadia.

Nel salutare i suoi ormai ex compagni di lavoro dopo ben 25 anni trascorsi in Croteam, il co-fondatore della software house croata che ha dato origine alle serie di Serious Sam e The Talos Principle spiega che "mi rattrista comunicarvi che mi sono appena separato dai miei cari amici e colleghi di Croteam. Vi amo tutti e non dimenticherò mai tutti i bellissimi anni che ho trascorso con voi e le cose fantastiche che abbiamo creato insieme".

Fatto questo dovuto preambolo, Ladavac ha poi descritto quella che sarà la sua nuova avventura professionale all'interno di Google dichiarando che "sono estremamente entusiasta di annunciare che sto iniziando a lavorare in Google München, unendomi al fantastico team di Stadia per portare finalmente i videogiochi nell'era del cloud gaming. Ciò che una volta era ritenuto impossibile, adesso è diventato la realtà e sono grato a Google per avermi dato l'opportunità di contribuire a questa impresa storica".

In attesa di scoprire quali progetti saranno affidati all'ex dirigente di Croteam, vi ricordiamo che la piattaforma in game streaming di Google Stadia aprirà ufficialmente i battenti qui in Italia nel corso del mese di novembre per gli acquirenti della Founder's Edition e della Premiere Edition. L'abbonamento base, invece, si farà attendere fino ai primi mesi del 2020: grazie ad esso sarà possibile giocare fino alla risoluzione massima di 1080p e a 60fps, senza poter scaricare i giochi gratis della versione a pagamento.