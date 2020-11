Serious Sam Collection ora disponibile: il caos torna su PS4, Xbox One e Nintendo Switch

Il 2020 si è rivelato un anno particolarmente ricco per gli amanti della saga shooter, con un capitolo completamente inedito e l'annuncio dell'arrivo di una Serious Sam Collection su console.

Nel corso del mese di settembre, il nostro Alessandro Bruni ha potuto proporvi la sua ricca recensione di Serious Sam 4, mentre l'arrivo dell'inverno ha portato con sé il ritorno dei primi capitoli della serie. La raccolta confezionata da Croteam e Devolver Digital include infatti al suo interno Serious Sam HD: The First Encounter, Serious Sam HD: The Second Encounter e Serious Sam 3: BFE. Ad arricchire l'offerta, contribuiscono inoltre le due espansioni del terzo capitolo: "The Legend of the Beast" e "Jewel of the Nile". Un pacchetto completo pronto a consentire agli appassionati di cimentarsi con un vero e proprio tuffo nel passato.



Nei panni dell'eroico Sam "Serious" Stone, gli acquirenti della Serious Sam Collection potranno fronteggiare ad armi spiegate una pericolosa invasione aliena. Dall'Egitto al Sud America, il protagonista sarà chiamato a contrastare orde di nemici, supportato da una selezione di armi incredibilmente distruttive. Per celebrare la pubblicazione della raccolta, ora disponibile su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch, Croteam e Devolver Digital hanno pubblicato un apposito trailer di lancio, che potete visionare direttamente in apertura a questa news.