Serious Sam Collection in arrivo su PS4 e Xbox One?

L'Entertainment Software Rating Board americana ha valutato nelle scorse ore Serious Sam Collection per PlayStation 4 e Xbox One, raccolta mai annunciata da Croteam e che potrebbe essere ufficializzata nei prossimi giorni o all'inizio del 2019.

La Serious Sam Collection è stata lanciata inizialmente nel 2013 su PlayStation 3 e Xbox 360, il pacchetto includeva Serious Sam HD The First Encounter, Serious Sam HD The Second Encounter, Serious Sam 3 BFE e Serious Sam Double D XXL, a quanto pare pronti a tornare in versione rimasterizzata anche su PS4 e Xbox One.

Potrebbe trattarsi di un gustoso antipasto in attesa di Serious Sam 4 Planet Badass, in arrivo tra il 2019 e il 2020 su PC e in seguito su altre piattaforme. Restiamo in attesa di eventuali conferme o smentite da parte del publisher.