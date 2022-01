Serious Sam Siberian Mayhem: ghiaccio bollente nei primi 10 minuti del DLC standalone

A pochi giorni dall'uscita di Siberian Mayhem come DLC standalone di Serious Sam 4, Croteam e Timelock Studio si riaffacciano in rete per mostrare i primi 10 minuti della prossima avventura sparatutto che attende quella calamita di guai alieni che risponde al nome di Sam Stone.

In questa sua nuova esperienza sparatutto, il "Serio" dovrà vedersela con il famigerato Generale Brand, non prima però di riempire di pallottole le orde di Mental sguinzagliate dal villain. Il titolo sarà quindi foriero di sorprese, e di pallottole, a cominciare dall'aggiunta di una serie completamente inedita di nemici e, con essi, di pericoli da affrontare.

Sul fronte strettamente contenutistico, il progetto vanterà cinque livelli originali, dei boss più arcigni, un arsenale ampliato dall'ingresso di armi come il leggendario AK o la balestra sperimentale Perun e una serie tutta nuova di gadget e veicoli. A lastricare di minacce (e mostri mutanti) la campagna standalone ci penseranno anche le missioni secondarie affidateci dagli abitanti di Tunguska incrociati lungo il cammino dei Serio.

A questo punto non ci resta che lasciarvi al "ghiaccio bollente" dei primi dieci minuti dell'avventura, non prima però di ricordarvi che Serious Sam Siberian Mayhem sarà disponibile dal 25 gennaio in esclusiva su PC.