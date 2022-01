Serious Sam Siberian Mayhem: il video gameplay svela la data d'uscita del DLC standalone

Come promesso con il teaser trailer glaciale di Serious Sam, i ragazzi di Croteam e gli editori di Devolver Digital inaugurano il 2022 presentando ufficialmente Siberian Mayhem, un'espansione standalone di Serious Sam 4 che porterà Sam Stone ad attraversare le lande selvagge della Russia per andare a caccia di Mental.

Realizzata in collaborazione con Timelock Studio, l'esperienza a se stante di Siberian Mayhem introduce un nuovo capitolo nell'ultima avventura sparatutto vissuta dagli emuli del "Serio": una volta giunti sul posto, gli appassionati della serie devono cercare il famigerato Generale Brand e porre fine ai piani malefici.

Serious Sam Siberian Mayhem darà quindi modo ai patiti della saga Croteam di viaggiare in luoghi inesplorati nel cuore della Russia e darsi alla pazza gioia contro le orde di Mental. Sotto il profilo strettamente contenutistico, l'espansione standalone comprende cinque livelli inediti, una nuova serie di nemici, boss ancora più arcigni e armi come il leggendario AK o la balestra sperimentale Perun, oltre a nuovi gadget e veicoli carici di esplosivi.

Nel corso dell'avventura è possibile intraprendere anche delle missioni secondarie affidateci dagli abitanti di Tunguska. Il lancio di Serious Sam Siberian Mayhem è previsto per il 25 gennaio in esclusiva su PC (Steam). Prima di lasciarvi al video e alle prime immagini dell'espansione, vi invitiamo a ripercorrere le gesta di Sam Stone leggendo la nostra recensione di Serious Sam 4.