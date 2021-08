Serious Sam TFE entra nella nextgen con la mod Ray Tracing gratuita

Lo sviluppatore amatoriale conosciuto come Sultim_t invita tutti gli appassionati dell'epopea sparatutto di Serious Sam a cimentarsi ancora una volta con le sfide di Serious Sam The First Encounter per trarre vantaggio dalla sua ultima patch gratuita che introduce il Ray Tracing.

Il creatore di contenuti fa sfoggio della sua riedizione in salsa nextgen di Serious Sam TFE con un video gameplay accompagnato da un confronto con la versione originaria del 2001. Come sperimentato in passato con Quake II RTX, bastano davvero pochi secondi per accorgersi delle incredibili potenzialità del Ray Tracing come strumento per "attualizzare" i videogiochi del passato.

In Serious Sam TFE Ray Traced, il modder spiega di aver sfruttato le ultime tecnologie di illuminazione in tempo reale per ricostruire l'intera scena con riflessi, rifrazioni, luci e ombre iper realistiche. A detta di Sultim_t, la sua mod si appoggia alle librerie grafiche Vulkan e, quindi, non dovrebbe necessitare di GPU dotate di tensor core RTX per poter essere fruita da chi possiede una copia PC di Serious Sam TFE, a patto ovviamente di scendere a compromessi con il framerate e, in taluni casi, con la risoluzione decidendo di eseguirlo su configurazioni con schede video AMD o NVIDIA più datate.

Fateci sapere con un commento che cosa ne pensate di questo progetto fan made dedicato alla serie FPS di Croteam, ma prima vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate la recensione di Serious Sam Collection, la raccolta per PC e console delle folli avventure vissute dall'eroe di questa storica IP sparatutto.