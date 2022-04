Serious Sam Tormental: lo sparatutto di Croteam si fa roguelite, ecco il video di lancio

Dopo aver mandato in brodo di giuggiole i patiti di avventure grafiche con l'annuncio di annuncio di Return to Monkey Island, le alte sfere di Devolver Digital guardano in direzione dei fan di Geometry Wars, Nuclear Throne e The Binding of Isaac proponendo loro Tormental, uno spin-off in salsa roguelite di Serious Sam.

Il nuovo arcade shooter con visuale dall'alto vede il team di Gungrounds collaborare con Croteam alla realizzazione di un'opera che attinge a piene mani dalla frenetica esperienza di Serious Sam per calarla in un contesto decisamente diverso.

Il titolo ci porta nelle profondità di un tempio riaffiorato dalle sabbie dell'Antico Egitto per farci assistere all'improbabile tentativo, da parte di quel combinaguai di Sam, di entrare nella mente contorta della divinità aliena Mental servendosi di un manufatto maledetto.

Nel corso dell'avventura dovremo combattere le spaventose creature scaturite dal psiche di Mental, fronteggiandole all'interno di dungeon generati proceduralmente con un numero infinito di varianti tra poteri, equipaggiamenti e layout di livelli. Come ogni roguelite che si rispetti, anche in Tormental è possibile raccogliere e combinare i poteri e le abilità per contrastare gli abomini alieni, superare le trappole e combattere contro i temibili boss di fine dungeon, pur sapendo che ad ogni Game Over bisognerà ricominciare tutto dal principio e fare tesoro dell'esperienza acquisita per sopravvivere più a lungo nelle successive run.

Serious Sam Tormental è già disponibile dall'8 aprile in esclusiva su PC: da qui ai prossimi giorni, è possibile acquistare il nuovo shooter roguelite di Devolver Digital su Steam a 7,49 euro, con uno sconto di lancio del 25% che finirà il 15 aprile.