Serum: un'iniezione di suspense nel video del nuovo survival in prima persona

Il team di Toplitz Games mostra le prime scene di gameplay di Serum, un survival in prima persona che vedrà gli utenti interpretare un uomo risvegliatosi dopo un inquietante esperimento incentrato sull'utilizzo di un liquido misterioso.

Lo scopo dell'ultima esperienza a tinte oscure firmata dagli sviluppatori di Island Game sarà perciò quello di scoprire chi sta sta portando avanti questo programma scientifico.

Nel corso dell'avventura il liquido iniettato nel braccio del protagonista ne muterà il DNA consentendogli di sbloccare dei poteri sovrumani: la sostanza di cui è composto il Siero, però diventerà sempre più tossica col passare delle ore di gioco, inducendo così gli utenti a una vera e propria corsa contro il tempo per evitare la morte del proprio alter-ego.

Il canovaccio narrativo steso da Game Island trae spunto dalle esperienze survival più celebri per offrire ai patiti del genere tutta una serie di strumenti per creare equipaggiamenti di fortuna, potenziare armi, costruire rifugi e trappole con cui tendere imboscate agli sgherri dell'organizzazione che sta conducendo esperimenti sul Siero.

Le abilità acquisite serviranno perciò a migliorare le capacità del protagonista nel combattimento, nella costruzione di manufatti e nella comprensione dei tanti enigmi ambientali promessi dagli sviluppatori. Il lancio di Serum dovrebbe avvenire nei prossimi mesi in esclusiva su PC: in calce e in cima alla notizia trovate le immagini e il nuovo video gameplay, fateci sapere con un commento che cosa ne pensate di questo survival in prima persona.