Serum: il survival in Unreal Engine 5 sta per tornare con una nuova demo a tempo

A distanza di qualche mese dall'arrivo della demo su Steam, Serum torna ad essere protagonista di una versione di prova a tempo, annunciata con un trailer dallo sviluppatore Game Island e dal publisher Toplitz Productions.

Il playtest sarà disponibile esclusivamente tramite Steam e potrà essere scaricato da tutti i giocatori in via gratuita a partire dal prossimo 24 aprile 2024 alle ore 13:00 del fuso orario italiano. Stando a quanto dichiarato dal team di sviluppo, la durata del playtest sarà di una settimana esatta. L'obiettivo di questa iniziativa è quello di far conoscere il gioco al grande pubblico e accogliere i feedback dei giocatori, così da correggere eventuali difetti in tempo per la pubblicazione del titolo.

Per aderire al playtest del survival in Unreal Engine 5 basterà visitare la pagina ufficiale Steam del prodotto e cliccare sul tasto verde per iscriversi alla prova: nel giro di pochi istanti il gioco verrà agiunto alla vostra libreria e potrete procedere con il download.

Vi ricordiamo che il gioco non ha ancora una data d'uscita ufficiale, ma sarà disponibile prossimamente solo su PC tramite Steam, piattaforma sulla quale arriverà in Accesso Anticipato. Non si esclude quindi che, al termine di questa fase, possa approdare anche sulle console di ultima generazione.

In attesa di ulteriori aggiornamenti sul gioco, vi rimandiamo al nostro provato della demo di Serum.

EA SPORTS FC 24 Standard Edition Switch è uno dei più venduti oggi su