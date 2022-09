Quanto serve per comparsi tutte le console della storia? Cominciate a risparmiare!

L'attuale panorama videoludico è rappresentato da piattaforme come PlayStation 5, Xbox Series X/S e Nintendo Switch, ma andando indietro nel tempo è davvero difficile tenere traccia di tutte le console esistenti al mondo. Qualcuno ne possiede oltre 2200, e ha deciso di metterle tutte in vendita.

Un'inserzione di eBay aperta dall'utente kariaure (noto su Youtube anche come Kaori30) mette infatti in vendita ogni singola piattaforma in suo possesso, da tutte le versioni alternative del Nintendo 64 ad ogni modello di Nintendo DS colorazioni differenti incluse, passando anche per tutte le produzioni SEGA e sistemi completamente sconosciuti o di svariati decenni fa. E tutto questo giusto per fare qualche nome.

Nella descrizione dell'ìnserzione, Kaori30 rivela di essere in possesso di almeno 2250 console, coprendo la bellezza di 50 anni di storia dei videogiochi. A testimonianza della sua collezione, l'utente ha allegato anche alcuni filmati presi dal suo canale Youtube, che dimostrano la magnificazione di quanto raccolto nell'arco di 25 anni.

Adesso, però, Kaori30 ha deciso di vendere tutto. Ebbene, quanto costa portarsi a casa propria tutta questa meraviglia videoludica? Preparatevi a mettere da parte un bel po' di soldini, in quanto il prezzo fissato dal collezionista sfiora il milione di euro, precisamente 984.000 euro: una cifra da capogiro ma comunque sensata dato non solo l'enorme numero di esemplari in vendita, ma anche il fatto che il 99% delle piattaforme in suo possesso sono nuove e comprensive di ogni imballaggio.

