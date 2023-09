Serve Cyberpunk 2077 per iniziare Phantom Liberty?

La prima grande espansione di Cyberpunk 2077 è uscita il 26 settembre 2023 su PC, PS5 e Xbox Series X/S: ma per iniziare Phantom Liberty bisogna avere Cyberpunk 2077 oppure il DLC è standalone e funziona anche senza il gioco base? Facciamo chiarezza!

L'espansione Phantom Liberty non è pensata per funzionare separatamente da Cyberpunk 2077 e questo vuol dire che se non possedete una copia del gioco di CD Projekt RED non potete avviare Phantom Liberty, in quanto avere il gioco base installato è un requisito fondamentale. E' possibile acquistare Phantom Liberty singolarmente oppure in bundle offerta con Cyberpunk 2077, in un pacchetto pronto all'uso per tutti i nuovi giocatori che include gioco completo e DLC.

Non è necessario aver visto Cyberpunk Edgerunners per giocare a Phantom Liberty dal momento che la prima espansione dell'avventura Cyberpunk di CD Projekt propone un nuovo arco narrativo slegato rispetto a quanto narrato nella serie anime disponibile su Netflix come parte dell'universo esteso di Cyberpunk 2077.

Per saperne di più vi rimandiamo alla nostra recensione di Cyberpunk 2077 Phantom Liberty e alla guida con le 5 cose da fare prima di giocare a Cyberpuk 2077 Phantom Liberty. Vi ricordiamo infine che il DLC non è disponibile su PlayStation 4 e Xbox One.