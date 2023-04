Ci serve davvero una nuova PlayStation portatile stile PSP e PS Vita?

La piccola PSP è stata un successo commerciale con oltre 70 milioni di console distribuite ma lo stesso non si può dire di PS Vita, console lanciata nel 2012 e che ha faticato non poco, con vendite basse e un supporto software non all'altezza delle aspettative. Ma questo è ormai il passato... e per il futuro, Sony tornerà a produrre console portatili?

La "lampadina" si è accesa grazie alle parole di Tom Henderson, il celebre insider ha anticipato l'arrivo di un nuovo hardware PlayStation mai citato fino ad oggi come parte dell'espansione dei dispositivi PlayStation. In questo senso, presto arriverà la nuova PS5 con lettore ottico estraibile, nel 2024 sarà idealmente la volta di PlayStation 5 PRO mentre PS6 uscirà non prima del 2027 o 2028.

In mezzo sembra ci sia spazio per un nuovo hardware e stando ad alcune speculazioni, potrebbe trattarsi proprio di una console portatile che vada a raccogliere l'eredità di PSP e PlayStation Vita. Ma un dispositivo di questo tipo ci serve davvero oppure no?

Indubbiamente il successo di Nintendo Switch e di Steam Deck ha dimostrato come ci sia un vasto interesse per i device da gioco portatili e stando ai rumor anche Microsoft starebbe lavorando ad una sorta di Xbox portatile per entrare in questo segmento di mercato. Sony potrebbe dunque lanciare una console portatile 100% compatibile con la libreria PlayStation grazie al Cloud, così come Steam Deck permette di giocare tutti (o quasi) i giochi di Steam.

L'idea di lanciare una console portatile con un proprio catalogo software sembra difficile da percorrere nel 2023 (e negli anni successivi) e una soluzione stile Steam Deck potrebbe essere il giusto compromesso. In alternativa, Sony potrebbe lanciare uno smartphone o un tablet PlayStation, una strada già provata in passato ma senza troppa convinzione in realtà. O forse, i tempi non erano maturi.

Voi cosa ne pensate? Come accogliereste l'annuncio e l'arrivo di una nuova console portatile Sony? La casa giapponese ha la forza necessaria per tornare a competere in questo business oppure no?