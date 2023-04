Serve Horizon Forbidden West per giocare con il DLC Burning Shores?

Burning Shores, il primo DLC di Horizon Forbidden West, è disponibile dal 19 aprile 2023 solo su PS5. Ma bisogna possedere Forbidden West per giocare con questa espansione o ci troviamo di fronte ad un contenuto aggiuntivo stand-alone e indipendente? Ecco la risposta.

Come specificato da Guerrilla "la storia di Aloy riparte dall'esatto momento in cui termina Horizon Forbidden West, quindi per giocare a Burning Shores dovrete completare la campagna di Horizon Forbidden West, inclusa la missione finale dl gioco base."

Dunque non solo bisogna possedere una copia (fisica o digitale) di Horizon Forbidden West per PlayStation 5 ma è necessario anche aver terminato la storia del gioco (a proposito, ecco come finisce Horizon Forbidden West) per poter accedere ai contenuti di Burning Shores e poter giocare con il DLC dell'avventura di Aloy, dunque tenetelo presente prima di comprare questo contenuto extra.

Se volete approfondire vi rimandiamo al nostro speciale sulle cinque cose da sapere prima di giocare a Horizon Forbidden West Burning Shores. Il primo DLC (e forse unico?) del gioco di Guerrilla include il boss più grande della serie Horizon e questo potrebbe essere uno dei motivi per il quale l'espansione non è disponibile su PlayStation 4, al contrario del gioco base arrivato invece anche sulla "vecchia" home console Sony.