Serve la TV per giocare con PSVR2 e si può giocare su PS5 senza visore?

La realtà virtuale di nuova generazione secondo Sony è alle porte: la nostra recensione di PlayStation VR2 conferma che siamo davanti a un dispositivo di elevata caratura, che compie importanti passi in avanti rispetto al precedente PSVR e che può regalare molte soddisfazioni se supportato con forza e convinzione in futuro.

I giocatori si preparano dunque ad immergersi nelle esperienze videoludiche offerte da PlayStation VR2, ma qualcuno potrebbe ancora avere dubbi su come utilizzare il dispositivo. Ad esempio, serve la TV per giocare con PSVR2? Come spiegato dal PlayStation Blog, per configurare PSVR2 per la prima volta bisogna collegarla al televisore, tuttavia dopo la prima configurazione non è più necessario utilizzare la TV per giocare attraverso il visore.

E' invece possibile giocare i titoli PSVR2 senza visore e direttamente su PS5? Dipende dai casi, proprio come successo con diversi giochi per l'originale PSVR: se un titolo è pensato esclusivamente per PSVR2, si potrà allora giocare solamente tramite visore. Ci saranno però anche giochi pensati per PS5 ma compatibili con la VR: in tal caso si potrà allora giocare in entrambi modi a propria scelta, tramite console oppure tramite visore.

Tra gli altri dettagli, scopriamo anche quanto dura la batteria dei controller PlayStation VR2 e quando bisogna rimetterli in carica.