Server Battle.net offline: Blizzard investiga sui problemi di connessione

Nel corso della giornata di oggi, 7 giugno, molti utenti di Battle.net affermano di non aver potuto accedere ai server del servizio multiplayer di Blizzard Entertainment a causa di un problema che, a quanto sembra, sarebbe legato al sistema di autenticazione al proprio account.

In ragione della mole di segnalazioni provenienti dalle community di videogiochi come World of Warcraft, Overwatch, HearthStorm, StarCraft 2 e, fino all'avvento di Shadowkeep, Destiny 2, i curatori dei canali social di Blizzard si sono subito attivati per confermare il problema e riferire, ovviamente, di essersi attivati per risolverlo quanto prima nella speranza che tutto torni alla normalità entro le prossime ore.

Nel momento in cui scriviamo (ore 22:21 di venerdì 7 giugno), l'accesso ai server multiplayer e alle funzionalità online dei giochi che fanno di Battle.net la propria piattaforma online d'elezione risulta essere estremamente difficoltosa, in maniera non troppo dissimile da quanto accaduto all'inizio del mese di maggio agli utenti dei videogiochi Electronic Arts con il blocco dei server.

Stando a quanto spiegato sul profilo Twitter del supporto ufficiale in lingua inglese di Blizzard Entertainment Europe, un non meglio specificato problema di autenticazione ai server starebbe provocando un rallentamento e, in taluni casi, persino il blocco nell'accesso al proprio account, provocando così non pochi disservizi a coloro che desiderano giocare ai titoli Blizzard. Vi terremo comunque aggiornati sugli eventuali sviluppi.