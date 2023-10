Server Battle.Net offline: Blizzard si scusa, mentre Diablo 4 e altri non sono giocabili

Per un problema ancora da identificare si stanno registrando problemi di accesso su Battle.Net di Blizzard. La problematica affligge tutti i giochi per i quali è richiesto l'always online, tra cui anche Diablo 4, che si appresta tra qualche settimana ad accogliere l'arrivo della nuova Stagione del Sangue.

A seguito delle segnalazioni di numerosi utenti arrabbiati in rete, in un tweet sul proprio profilo X Blizzard fa sapere che sta lavorando attivamente a una risoluzione del problema e si scusa per l'inconveniente causato ai giocatori.

Al momento, infatti, Battle.Net risulta offline. Il disservizio riguarda molti dei giochi di Blizzard, ossia tutti quelli (anche single player) che richiedono di essere sempre connessi online, come nel caso di Diablo 4.

Tra la frustrazione generale dell'utenza si rinfocola anche un dibattito mai chiuso, un nervo scoperto nella community videoludica, che in alcuni casi ha aspramente criticato la modalità dell'always online in alcuni specifici giochi. Alcuni altri, invece, reclamano del game time come forma di compensazione per il disagio arrecato.

In risposta a un utente che risponde alle scuse chiedendo quanto tempo ci vorrà perché il problema sia risolto, Blizzard risponde di non poter fare stime al momento, ma che i tecnici sono al lavoro per investigare le cause dell'errore e sistemare quanto prima questo fastidioso malfunzionamento.