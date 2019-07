I server di Dragon's Dogma Online chiudono a fine anno, Capcom pensa a Dragon's Dogma 2?

Capcom Japan ha annunciato che i server di Dragon's Dogma Online chiuderanno il prossimo 5 dicembre, segnando di fatto la fine di questo Action RPG Online free to play disponibile su PS4, PlayStation 3 e PC.

La casa di Osaka fa sapere che "ad oggi è difficile continuare a offrire un servizio soddisfacente per i giocatori", probabilmente a causa del numero di utenti piuttosto ridotto. Dall'11 luglio non sarà più possibile scaricare il client di Dragon's Dogma Online ed i relativi contenuti extra, una notizia che mette la parola fine al possibile arrivo del gioco in Occidente.

Dragon's Dogma Online è rimasto infatti confinato al solo Giappone sin dal lontano 2013, in tutti questi anni si è speculato molto riguardo il lancio in Europa e Nord America ma nulla si è concretizzato. Capcom sembra ora essere interessata a lavorare su Dragon's Dogma 2, in particolar modo dopo il successo di Devil May Cry V, che potrebbe aver aperto la strada ad altri progetti e sequel messi in cantiere negli scorsi anni per motivi di budget.