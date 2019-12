Server di Fortnite offline dalle 10:00, arriva il Calendario dell'Avvento Natale 2019

L'aggiornamento 11.31 di Fortnite Capitolo 2 arriva oggi su tutte le piattaforme e di conseguenza Epic Games ha annunciato una manutenzione programmata, con i server di Fortnite offline dalle 10:00 del mattino, ora italiana.

I lavori dovrebbero concludersi tra la tarda mattinata e le primissime ore del pomeriggio, come accade normalmente in questi casi. Tra le principali novità dell'aggiornamento 11.31 dovrebbero trovare spazio l'evento di Natale e il Calendario dell'Avvento con regali gratuiti per tutti durante il periodo delle festività natalizie. Nei prossimi farà la sua comparsa anche il pacchetto natalizio Leggende Glaciali di Fortnite, il quale dovrebbe includere tre completi invernali denominati Devourer, Frozen Nog Ops e Frozen Fishstick, ognuno con skin, dorso decorativo e piccone.

L'evento crossover Fortnite x Star Wars (con una scena in anteprima di Star Wars L'Ascesa di Skywalker) ha generato un nuovo interesse per il Battle Royale di Epic, riportando in-game tantissimi giocatori, adesso toccherà agli sviluppatori mantenere alto l'interesse per tutto il corso del Capitolo 2, iniziato lo scorso mese di ottobre. Restiamo in attesa di avere l'ufficialità sulle sfide di Natale Fortnite 2019, queste ultime dovrebbero andare avanti almeno fino al 26 dicembre proponendo ricompense di fascia alta rispetto ai regali del Calendario dell'Avvento, ne sapremo di più tra poche ore.