Server di Minecraft in chiusura? No, si tratta solo dell'ennesima bufala

Sembra proprio che Minecraft sia stato preso di mira in queste festività natalizie e, dopo aver messo in circolazione la bizzarra fake news sulla copia di Mein Kampf scambiata per il titolo Mojang, ecco che ne arriva un'altra sulla possibile chiusura dei server di gioco.

Nelle ultime ore, infatti, un sito che è solito pubblicare notizie false e divertenti (l'equivalente americano di Lercio, per intenderci) ha iniziato a parlare della futura chiusura del gioco e, per qualche strana ragione, si è diffusa a macchia d'olio grazie agli algoritmi di motori di ricerca come Google. I tweet pubblicati dal community manager Microsoft per smentire in via ufficiale la fake news non sono riusciti a placare gli animi degli appassionati del titolo a cubetti, i quali erano terrorizzati all'idea che entro la fine del 2020 i server del gioco sarebbero stati chiusi definitivamente. Insomma, non c'è nulla di cui temere per il futuro del gioco ed è assolutamente improbabile che Microsoft possa decidere di punto in bianco di compiere una simile azione.

Sfortunatamente non si tratta della prima notizia di questo tipo a diffondere il panico tra i giocatori, dal momento che solo qualche mese fa è accaduto qualcosa di molto simile con Fortnite Battaglia Reale a causa di una notizia pubblicata su YouTube da un canale minore in cerca di visibilità.