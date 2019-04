I server multiplayer di Burnout Paradise chiuderanno ad agosto

I vertici di Electronic Arts decidono di chiudere definitivamente i server dell'edizione originaria di Burnout Paradise: a partire dall'1 agosto 2019 non sarà più possibile accedere alle modalità multiplayer e fruire delle funzionalità online dell'iconico arcade racing a mondo aperto di Criterion.

I server di Burnout Paradise Remastered, ovviamente, non verranno coinvolti da questa iniziativa e continueranno ad essere attivi. Quanto alla versione commercializzata nell'ormai lontano gennaio del 2008 su PC, PlayStation 3 e Xbox 360, gli utenti che continuano a sfrecciare per le strade di Paradise City su queste piattaforme (così come su Xbox One, tramite la funzione di retrocompatibilità) potranno continuare a farlo in compagnia dei propri amici in rete fino al primo giorno di agosto.

La chiusura dei server e l'impossibilità di divertirsi con le funzionalità in rete e le modalità multiplayer di Burnout Paradise, in ogni caso, non precluderà l'accesso alla campagna principale e alle attività singleplayer legate alla componente free roaming.

Chi ama questa particolare tipologia di esperienze arcade racing sarà comunque felice di sapere che gli ex sviluppatori di Criterion riunitisi nei nuovi studi Three Fields Entertainment hanno da poco lanciato su PC, PS4 e Xbox One il loro nuovo gioco di guida ispirato a Burnout, ossia il funambolico Dangerous Driving.