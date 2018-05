FIFA 18 e FUT: server offline, Electronic Arts al lavoro per risolvere i problemi

Come segnalato da Down Detector e da numerosi altri servizi, in queste ore i server di FIFA 18 e FIFA 18 Ultimate Team risultano offline o funzionanti a intermittenza, con frequenti disconnessioni dalla piattaforma, problematiche che rendono di fatto impossibile giocare con i due titoli in questione.

Electronic Arts, dal canto suo, si è detto a conoscenza del problema e sta lavorando per riportare la situazione alla normalità. I problemi si verificano principalmente su console ma anche la versione PC di FIFA 18 non è immune a down dei server e disconnessioni continue.

In altri casi gli utenti non riescono ad effettuare il login, come segnalato dal sito tedesco Netzwelt. Al momento i problemi coinvolgono solamente FIFA 18 e FIFA 18 Ultimate Team mentre altri giochi Electronic Arts come Madden NFL e NHL non sembrano essere affetti da simili problematiche. Restiamo in attesa di novità, vi aggiorneremo tempestivamente in caso di comunicazioni da parte di EA Sports.

Qualcuno di voi sta riscontrando problemi nell'accedere a FIFA 18 e FIFA 18 Ultimate Team? Aspettiamo le vostre segnalazioni nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.