I server di WWE 2K22 stanno per chiudere: 'Passate a WWE 2K23', dice 2K

Come già accaduto per tutte le precedenti iterazioni del brand, anche per WWE 2K22 si avvicina la chiusura dei server: presto tutte le funzioni online, comprese le creazioni della community, non saranno più accessibili in modo così da lasciare totale spazio al gioco successivo, WWE 2K23 disponibile dallo scorso marzo.

E' la stessa 2K ad invitare i fan a passare all'episodio più recente in modo così da godersi l'esperienza completa offerta dai giochi incentrati sul wrestling targato WWE: "I server di WWE 2K22 verranno disattivati il 3 gennaio 2024, tutte le funzioni e modalità online, inclusi match in rete e creazioni della community, non saranno più disponibili. Questo è il momento perfetto per passare a WWE 2K23, grazie per il vostro supporto", questo il messaggio di 2K.

Quando la componente online di WWE 2K22 verrà disattivata il prossimo 3 gennaio, saranno passati 22 mesi dal lancio del gioco sul mercato, avvenuto nel marzo del 2022. Si tratta di tempi molto più rapidi rispetto a quanto visto con i giochi precedenti: i server di WWE 2K20 rimasero aperti per 32 mesi, mentre quelli di WWE 2K19 addirittura per 45 mesi. Va comunque precisato che la maggior longevità del comparto online di questi due episodi è dovuta anche al fatto che 2K non ha mai pubblicato WWE 2K21, annullato in seguito al grosso flop dall'edizione precedente.

Se ancora non lo avete giocato, la nostra recensione di WWE 2K23 vi illustra perché si tratta di un ottimo esponente del brand: effettuare il salto come suggerito da 2K potrebbe non essere una cattiva idea.