PlayStation Plus Extra o Premium necessario per i giochi PSP e PS1 rimasterizzati

Oggi Sony ha deliziato i fan con una valanga di informazioni relative alla rivoluzione del suo PlayStation Plus, che si prepara ad accogliere tanti servizi extra. Sembrerebbe che gli amanti del retrogaming avranno bisogno di un abbonamento attivo per godere di alcuni miglioramenti apportati ai vecchi titoli.

Stando infatti alle informazioni pubblicate dal colosso dell'industria videoludica sul blog ufficiale, tutte quelle migliorie tecniche che andranno a coinvolgere le versioni digitali di alcuni giochi della generazione originale di PlayStation e PSP saranno disponibili solo ed esclusivamente per i videogiocatori che sono abbonati al servizio. Nel caso in cui dovesse interessarvi uno dei prodotti legati alle vecchie generazioni e presente nel vostro catalogo digitale, potrete comunque giocarne la versione originale e priva delle migliorie per gli abbonati, ovvero una migliore frequenza fotogrammi e una risoluzione di qualità superiore rispetto alla versione di lancio originale.

Sappiate che vi sarà anche un extra per gli abbonati a PlayStation Plus Premium e Deluxe oltre al boost di framerate e risoluzione: sembrerebbe che Sony abbia implementato in una selezione di titoli PSP e PS1 un'interfaccia tramite la quale attivare alcune funzionalità simili a quelle presenti negli emulatori, come la possibilità di salvare in qualsiasi momento oppure di tornare indietro.



