Servonauts: benzinai spaziali alla riscossa nel party game in arrivo su PC e Switch

Dopo essersi gustati il video d'annuncio di Manic Mechanics, gli appassionati di esperienze interattive 'alla Overcooked' saranno felici di partire alla volta dello spazio per dare un'occhiata al Reveal Trailer Servonauts, un frizzante party game realizzato da Maxart Games che cala i patiti del genere nei panni di 'astro-benzinai'.

Il nuovo titolo cooperativo della casa di sviluppo indipendente australiana sprona i fan di party game a intepretare un manipolo di astronauti pasticcioni incaricati di gestire delle stazioni di servizio spaziali. Il perno dell'esperienza di gioco confezionata dai ragazzi di Maxart è rappresentato dal motore fisico deputato a gestire i tubi da connettere alle pompe di benzina e i tanti elementi interattivi di scenari spaziali pieni di oggetti e ostacoli.

Solo i più audaci sapranno soddisfare le richieste del barone galattico a capo delle stazioni di servizio, da qui l'importanza delle azioni da compiere coordinando i propri movimenti con quelli dei membri della propria squadra nella speranza, così facendo, di superare i team delle aziende concorrenti battendoli sul tempo nelle operazioni richieste per fare il pieno ai camion spaziali.

La commercializzazione di Servonauts è prevista più avanti nel 2024 su PC e in esclusiva console su Nintendo Switch. Fateci sapere con un commento che cosa ne pensate di questo party game dando un'occhiata al video e alle immagini che trovate in cima e in calce alla notizia.