Session, gioco di skateboard ispirato alla serie Skate protagonista di una campagna Kickstarter di successo, è tornato a mostrarsi nel corso della conferenza E3 di Microsoft con un trailer.

Il filmato purtroppo non ci mostra alcuno spezzone di gameplay, ma ci presenta semplicemente il gioco dandoci un'idea dell'atmosfera della produzione. Session è al momento in sviluppo per PC e Xbox One, tuttavia Crea-ture Studio non ha escluso un eventuale arrivo in un secondo momento su altre piattaforme.