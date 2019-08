Session: il simulatore di skate in arrivo su PC e Xbox One in accesso anticipato

Session, il nuovo simulatore di skate di Crea-ture Studios, è in arrivo in accesso anticipato su Steam il 17 settembre, e su Xbox One a ottobre tramite il programma Xbox Game Preview. Con l'occasione è stato pubblicato un nuovo trailer del gioco che potete trovare in cima alla notizia.

Session si presenta a come un autentico simulatore di skateboard, con l'obiettivo di offrire un'esperienza di gioco profondamente realistica in ogni aspetto, distaccandosi così da tutti i giochi di skate arcade che sono usciti nel corso degli ultimi anni.

I giocatori PC potranno provare Session in anteprima a partire dal 17 settembre, grazie alla versione in accesso anticipato che sarà resa disponibile su Steam. Qualche giorno dopo, nel corso di ottobre, il gioco entrerà a far parte anche del catalogo Xbox Game Preview, rendendosi disponibile anche per gli utenti Xbox One.

La versione early access di Session includerà un'ampia area di gioco che riproduce la parte bassa di Manhattan, con le leggendarie Brooklyn Banks e il circostante Financial District, alcuni dei luoghi più iconici che hanno fatto da sfondo alla cultura dello skateboarding negli anni novanta.

Nell'attesa di conoscere ulteriori informazioni sulla versione completa di Session prevista su PC e Xbox One, vi lasciamo con il nuovo trailer riportato in cima alla notizia.